الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عم مصطفى شعبان يفجر مفاجأة عن مخدرات والده في مسلسل المعلم

جريدة الدستور

فجر عم الفنان مصطفى شعبان، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2024، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحاول شعبان التأكد من أن أبوه مظلوم في قضية المخدرات التي قُبض عليه فيها منذ سنوات، وهل كان يعلم بوجود المخدرات، أم قام أحد تجار سوق سمك ميناء الأتكة بدس المخدرات له حتى ينتقم منه.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. مشادة بين منذر ريحانة ومصطفى شعبان تبدأ بـ"ارمى السلام وأدفعلك تمنه"

ووصل شعبان إلى عمه وقال له: "قول الحقيقة يا عمي إيه اللي قاله حمدتو وأنا حاطه على سكة الموت دا، عينك مدارية حاجات كتير، قولي أبويا كان يعرف أن العربية كان فيها مخدرات، خلال اللي راح راح والجرح دبل، وغلاوتي تقول الحقيقة، سكاتك دا بيحرق قلبي".

ليرد عمه: "أيوا أبوك كان عارف أن فيه مخدرات وأنا كنت عارف" وشعر شعبان بالصدمة من تلك الحقيقة إذ عاش سنوات عمره يحاول الوصول إلى الشخص الذي دس لوالده تلك المخدرات ليتفاجئ أن والده يتاجر بها. 

ينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل المعلم، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة الحياة.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

ويشارك شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الرابعة من المعلم المعلم الحلقة الرابعة المعلم الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل المعلم الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية