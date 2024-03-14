عم مصطفى شعبان يفجر مفاجأة عن مخدرات والده في مسلسل المعلم

فجر عم الفنان مصطفى شعبان، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2024، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحاول شعبان التأكد من أن أبوه مظلوم في قضية المخدرات التي قُبض عليه فيها منذ سنوات، وهل كان يعلم بوجود المخدرات، أم قام أحد تجار سوق سمك ميناء الأتكة بدس المخدرات له حتى ينتقم منه.

ووصل شعبان إلى عمه وقال له: "قول الحقيقة يا عمي إيه اللي قاله حمدتو وأنا حاطه على سكة الموت دا، عينك مدارية حاجات كتير، قولي أبويا كان يعرف أن العربية كان فيها مخدرات، خلال اللي راح راح والجرح دبل، وغلاوتي تقول الحقيقة، سكاتك دا بيحرق قلبي".

ليرد عمه: "أيوا أبوك كان عارف أن فيه مخدرات وأنا كنت عارف" وشعر شعبان بالصدمة من تلك الحقيقة إذ عاش سنوات عمره يحاول الوصول إلى الشخص الذي دس لوالده تلك المخدرات ليتفاجئ أن والده يتاجر بها.

ينافس النجم مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل المعلم، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة الحياة.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

ويشارك شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.