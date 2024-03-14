أسامة الأزهرى: الحب والرحمة داخل القلوب أساس الأمان بالحياة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ الجليل أبو إسحاق الشيرازي كان يسير في طريق ضيق مع أصدقائه وطلابه، ثم دخل كلب إلى نفس الطريق الضيق، ولهذا أمر الشيخ الجليل الشيرازي طلابه بأن يأخذوا جانبا واحدا من الطريق، وذلك حتى يتم ترك الجانب الآخر لهذا الكلب كي يعبر بأمان، وذلك لأن الكلب له حق في العبور وعليه أن يأخذه بكل رحمة وسلم.

ومن الحب حياة

تابع الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج "ومن الحب حياة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحب والرحمة داخل القلوب تجعل الحياة تسير بشكل آمن للغاية.

وكان قد عرض الدكتور أسامة الأزهري، من قبل، عدة مقاطع فيديو تتحدث عن معنى الوفاء في الإسلام، قائلًا: "للأسف، خلال السنوات الماضية، رأينا عدة مواقف من بعض المواطنين في مشاهد للتخلى عن الجميل أو نكرانه، أو التعامل بقسوة مع الغير.. والمشاهد دي بنزعل منها وبنحزن اليوم نريد جرعة ضخمة ترج وجدان الإنسان وتعلمه أن يكون وفيًا، وليس فقط في عالم الإنسان بل في عالم الحيوان أيضًا".