الخميس 14 مارس 2024
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توك شو

لماذا خلق الله العرش؟.. على جمعة يُجيب فى "نور الدين"

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

وجهت طفلة سؤالًا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، "هو عرش ربنا اتعمل ليه؟".

وأجاب "جمعة" خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، على السؤال قائلًا: "العرش اتعمل لأن ربنا سبحانه وتعالى رسم الدنيا على وضع معين، والوضع ده إن في عوالم منهم الأرض، حوله مجرة يعني مجموعة ضخمة جدًا من الكواكب".

وتابع: "الأرض تدور والشمس أيضًا تدور وحولها 11 كوكبًا منطلقة في الفضاء نحو نجم اسمه فيجا لكي تدور حوله، الأرض تدور والشمس تدور حول العرش".

واستكمل: "لما نشوف الحاجات دي بالتليسكوب نشوف حاجات غريبة جدًا، الدائرة الكونية بها أشياء مرصودة بأعيننا رأيناها وأخرى لا نراها".

وأردف: "الله خلق العرش لكي يطوف حوله الكون، مثل الكعبة التي نطوف حولها تشبهًا بالملائكة الذين يطوفون حول العرش والكون أيضًا"، مشيرًا إلى أن العرش مخلوق مبهر لكي نعرف مدى قدرة الله عز وجل.

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