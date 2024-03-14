الإعدام لاثنين قتلا طفلا وسرقا "توكتوك" في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حكمها اليوم وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا على المتهمين «محمود.ف»، عامل بمحطة بطاطس ١٩ سنة، و«كريم.أ»، عامل بمحطة بطاطس ١٩ سنة، مقيمان بمركز أبوالمطامير التابع لمحافظة البحيرة، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية في قرار إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم «محمد.م» عاطل ٣٠ سنة مقيم بمركز الرحمانية بالسجن سنة مع الشغل، وذلك لإنهاء المتهمين الأول والثاني حياة سائق التوك توك «فتحي معاوية» طفل ١٣ سنة، مقيم بمركز أبوالمطامير، عمدًا مع سبق الإصرار بغرض سرقة دراجته النارية «توك توك» لاحتياجهما للمال، وشراء المتهم الثالث «توك توك الضحية» مع علمه بأنه متحصل من جريمة سرقة.

الإعدام لـ3 متهمين بقتل طفل وسرقة «توك توك» في البحيرة

أصدرت المحكمة أحكامها على المتهمين الثلاثة في قضية قتل الطفل فتحي معاوية ضحية لصوص التوك توك بالبحيرة، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داود، وعضوية المستشارين أحمد محمد عطية وأحمد محمد الجندي ومحمد حسين محمد وسكرتارية محمد أبوالخير.

ترجع أحداث الجريمة إلى شهر فبراير من العام الماضي بعدما كان المتهمين الأول والثاني قد اتفقا وبيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه بغرض سرقة توك توك، حيث كان يعمل الطفل ضحية اللصوص بقيادة التوك توك المملوك لوالده لمساعدة نفسه وأسرته على تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.