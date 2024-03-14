الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ليه مش بنشوف ربنا؟.. على جمعة يرد (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

سألت طفلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "إحنا ليه مش بنشوف ربنا؟".

وأجاب علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى: "لأن ربنا ليس كمثله شيء، ربنا خارج الدائرة التي تضم الزمان، المكان، الأشخاص، والأحوال".

وتابع: "هل إحنا نرى الأمواج بتاعة الرادار الإجابة لا، هل بنشوف التيار الكهربائي لا، هل نرى التيار بتاع الأشعة لا، الإنسان يرى بالعين ولديه شبكية والضوء ينعكس على الأشياء فيراها الإنسان، لكن أين الضوء الذي ينعكس على ربنا، ربنا خارج الدائرة كما قلنا".

واستكمل: "ربنا لأنه خالق الدائرة فلا يمكن أحد يراه، ولو دخل الدائرة الكونية سيكون مخلوقًا ولا يمكن أن يكون كذلك، لذلك لا أحد يستطيع رؤيته".

وأردف: "يوم القيامة سنكون على طرف الدائرة الكونية ووقتها سنرى الله ولا نعرف كيف لأنها مسائل ستكون متعلقة بتكوين الإنسان يوم القيامة".

على جمعة الدكتور على جمعة نور الدين برنامج نور الدين

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