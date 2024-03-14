اندلاع حريق بـ"محل بقالة" في مدينة المنيا

اندلع حريق هائل بمحل بقالة بمدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي، وكلفت النيابة بالتحريات.

كان قد تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمحل بقالة، بعزبة شاهين بمدينة المنيا، وانتقل سيارات فريق الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين اندلاع حريق بمحل بقاله ملك عبير سيد توفيق، نتيجة ماس كهربائي.

تم السيطرة وإخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي الأماكن المجاورة، وقد تسبب الحريق في تلفيات بمحتويات المحل، دون أضرار بشري، وبسؤال صاحبة المحل، لم تتهم احد، ورجحت أسباب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.