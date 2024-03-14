حريق فى برج "رنين" بحلوان.. والدفع بـ5 سيارات إطفاء

نشب حريق هائل في برج رنين الكائن بمدينة حلوان، صباح الخميس، منذ قليل، ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء.

حريق في برج “رنين” بـحلوان

دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق البرج لمنع امتداده إلى المجاورات، تزامنًا مع فرض قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث حرصًا على حياة المواطنين.

ما إن تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق ببرج «رنين» حتى تحركت إلى مكان الواقعة رفقة «الحماية المدنية»، وحضرت سيارات الإسعاف بموقع الحادث تحسبًا لوجود مصابين لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.