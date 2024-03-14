الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بازوكا يقدم جودة متميزة لعشاق الفرايد تشيكن

جريدة الدستور

أعلن مطعم بازوكا عن عروض جديدة لمحبي الفرايد تشيكن وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك بعد افتتاح مطعم بازوكا لفرع مدينتي منذ أيام الذي شهد زحامًا كبيرًا من المواطنين.

ويقدم مطعم بازوكا فرايد تشيكن طازة بطعم لا مثيل له للمواطنين الذي يقبلون على شرائه ويحبونه بشكل كبير.

ويحاول مطعم بازوكا تقديم جودة متميزة لعشاق الفرايد تشيكن باستمرار وبأسعار تنافسية، لذلك مستمر فى نجاحه.

ويبحث مطعم بازوكا عن تقديم قيمة مقابل سعر لمحبيه  حتى يستمر فى الصدارة بين المطاعم العديدة التي تقدم الفرايد تشيكن أيضًا.

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