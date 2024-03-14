الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بالمنيا

طلق ناري
طلق ناري

أصيب شخصان بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بقرية «إدمو» بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في قرية «إدمو»، تم خلالها استخدام أسلحة نارية «خرطوش».

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من: «ع. إ.»، بطلق نارى بالذراع والكتف وكسر في الضلوع، و«ح.إ.»، مصاب بطلق ناري بالساقين، وهما من قرية إدمو.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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