العثور على جثة عجوز متعفنة داخل منزله بالمنيا

عثر أهالي قرية ههيا التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا، على جثة متعفنة لمسن يبلغ من العمر 76 عامًا، داخل منزله بعد انبعاث روائح تدل على وجود جثة.

إخطار من غرفة عمليات النجدة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إخطارًا من أهالي قرية ههيا التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا بانبعاث روائح تدل على وجود جثة.

نتائج التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الجثة لـ«خ.ت.ا»، 76 عامًا، مسن يقطن وحده في منزله، وأنه لم يخرج من منزله منذ يومين تقريبًا، وانبعثت رائحة تدل على وجود جثة بمنزله.

وأمر مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب طبيب شرعي لمعرفة ملابسات الوفاة وما إذا كانت بها شبهة جنائية.