الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب تكشف سبب رفض وفاء عامر زواج سميحة من عرب السويركى

كشفت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، عن أن عرب السويركي "أحمد العوضي" هو الابن الأصلي لعبد ربه (رياض الخولي)، وأن أنغام هي ابنة جلال السويركي، وبهذا يصبح عرب وسميحة الابنة الكبرى لعبد ربه إخوة، وهذا سبب رفض وفاء عامر (صبا)، فكرة بزواج عرب من سميحة، لأنهما إخوة، ولكن الأب لم يعلم هذا السر.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبد ربه (رياض الخولي).

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وتواترت الأحداث بالحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بظهور "الجياشين" أصحاب تجارة الخشب الأصليين والتي أخذها منهم عبد ربه "رياض الخولي" عندما تزوج شقيقتهم (وفاء عامر)، وباعت لزوجها مغلأ الخشب وأصبح ملكه.

وعاد إخوتها يطلبون من عبد ربه رده مغلأ أبوهم ولكنه رفض ووعدوه بشراء محلات أخرى بنفس الحي في بداية لمنافسة جديدة بين عبد ربه والجياشين.

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ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.