أحمد الخشن: التوجيهات الرئاسية بالاستثمار بالكوادر البشرية ضمانة تامة لتحقيق التنمية الشاملة

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي بالاستثمار في الكوادر البشرية، ضمانة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، فالعنصر البشري هو العنصر الأهم في العملية التنموية والجمهورية الجديدة.

وأضاف “الخشن”، في تصريحات صحفية، أن مصر وطوال السنوات الماضية عملت على زيادة الانفاق على مجالات الصحة والتعليم ومعالجة الأمراض المستوطنة مثل “فيروس سي” وغيرها، وتدشين مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير مقدراته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه التوجيهات الرئاسية، تستهدف تنمية مهارات الشباب المصري وتطوير قدراتهم من خلال زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المناهج التعليمية، كما أن الاستثمار في الكوادر البشرية تأكيد على أن الإنسان هو ثروة مصر الحقيقية.

واختتم أحمد الخشن بالقول، أن توجيهات السيسي للحكومة دليل على حرص الرئيس السيسي على بناء مستقبل أفضل لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا أن ما يتحقق في مصر من انجازات تنموية غير مسبوق وينسب الفضل فيه للرئيس السيسي ورؤيته للمستقبل.