الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية تكرر دعوة حماس لقبول اقتراح وقف إطلاق النار فى غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع والدي إيتاي تشين المحتجزة الأمريكية الإسرائيلية التي قُتلت في 7 أكتوبر.

وقال بلينكن: “لا ينبغي لأحد أن يمر بما مر به وما تواصل عائلات الرهائن الأخرى المرور به”، "وهذا سبب آخر يجعل التوصل إلى وقف إطلاق النار أمرا بالغ الأهمية لتمكيننا من إعادة الرهائن إلى ديارهم".

وأكد بلينكن أن هناك “اقتراح قوي للغاية مطروح على الطاولة الآن”، لكنه قال إن الكرة في ملعب حماس لقبوله.

وأضاف: "السؤال موجود، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا منخرطون بشكل مكثف كل يوم، وكل ساعة تقريبًا مع قطر، ومع مصر، لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن، والحصول على المزيد من المساعدات في سوريا". 

غارة إسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين بعد أن أصابت مبنى وكالة غوث الأمم المتحدة

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الاتحاد الأوروبى: بقاء سكان غزة على قيد الحياة "على المحك"

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى أبو يوسف النجاروفق شبكة سي ان ان الامريكية يوم الأربعاء إن خمسة فلسطينيين استشهدوا بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية مبنى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في رفح.

وقال الدكتور مروان الهمص: “منذ الصباح، وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار 38 إصابة، بينها إصابات جراء القصف داخل مبنى الأونروا في رفح”.

وكان من بين القتلى موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا، وفقا لبيان أرسلته الوكالة إلى شبكة CNN يوم الأربعاء.

ويعمل المبنى كمركز لتوزيع المساعدات الغذائية، ويقع في الجزء الأوسط من مدينة رفح، وفقًا لعدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا في غزة.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “بقاء” السكان في غزة على المحك الآن، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية.

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