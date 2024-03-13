الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سائق بتهمة حيازة المواد المخدرة فى المقطم

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس سائق بتهمة حيازة المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

وأقر المتهم بحيازته المضبوطات بداخل سيارته بقصد الاتجار، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى دون ترخيص.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق  بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته "1٫500 كجم لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض".

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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