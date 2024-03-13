رئيس "القوى العاملة": الشركة المتحدة تقدم أعمالًا ترتقى بالوعى لدى المواطنين

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالسياسة التي تنتهجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية، والتي ارتكزت على تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعي الفكري لدى المواطنين وبناء الوعي وتشكيل الوجدان، فضلًا عن الاهتمام بمسلسلات الأطفال، وذلك لصقل النشء وتطوير مهاراتهم وعقولهم منذ الصغر.

وأضاف النائب عبدالفضيل في بيان له، أن الشركة المتحدة اهتمت بترجمة المسلسلات للغة الإشارة لدمج الأطفال من ذوى الهمم في المجتمع ليتمتعوا بحقوق الإنسان بالكامل تطبيقًا لمبدأ المساواة مع الآخرين.

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن مسلسل الأطفال «نورة» والذى يعرض على شبكات قنوات المتحدة من ضمن دراما رمضان 2024 يعمل على تنمية المهارات الفكرية لدى الأطفال.

وأشار عبدالفضيل إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم أعمال تسهم في تعريف الأجيال القادمة بتضحيات القوات المسلحة والشرطة من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، فضلًا عن المسلسلات التي تحافظ على الهوية المصرية.

ولفت رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن المتحدة استطاعت أن تعيد المشاهد للشاشة لأنها تحترم عقول الجمهور وتناسب جميع فئات المجتمع بموضوعات من الواقع الذي نعيشه الآن، فضلًا عن نجاحها في تنمية روح الولاء لدى جيل الشباب والأطفال الذين لم يعاصروا هذه الأحداث.