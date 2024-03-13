"راشد" يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان بإمبابة ومنفذ لبيع اللحوم جنوب الجيزة

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة والتي تضم معارض إمبابة والعمرانية والطالبية والبدرشين والحوامدية.



وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعلى رأسها السلع الاستراتيجية “السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن” والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.



محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين

وتابع المحافظ توافد المواطنين بحي إمبابة على معرض أهلا رمضان بشارع المطار، مشددًا على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبية احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات.



وفي نفس الاطار تابع محافظ الجيزة جهود حى جنوب الجيزة في إقامة منفذ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وبالكميات المناسبة والتى تلائم احتياجاتهم.

وشهد منفذ بيع اللحوم بحي جنوب الجيزة إقبالًا من المواطنين نظرًا لجودة اللحوم المعروضة والتي يصل سعرها إلى ٣٠٠ جنيه مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل على المواطنين.