الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 3.. "رحلة لإنقاذ كوكب الأرض"

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب

تُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل نور والكوكب السعيد يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 3

لم يتم الكشف عن تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نور والكوكب السعيد بشكل رسمي بعد، لكن من المتوقع أن تستمر الحلقة في سرد مغامرات نور وأخيه رامي، وفُرحة الكائن الفضائي، في رحلتهم لإنقاذ كوكب الأرض من التلوث والدمار.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثالثة

سيتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل نور والكوكب السعيد على قنوات:

  • قناة ON: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • قناة ON E: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • قناة ON T: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • منصة WATCH IT: ستكون متاحة للمشاهدة على المنصة بعد عرضها على القنوات الفضائية.

نور والكوكب السعيد الحلقة 2| زائرة من الفضاء تسعى للتخلص من طاقات كوكب الأرض السلبية

نبذ العنف والكراهية.. أهداف مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 2

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1.. الأبطال فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تدور قصة مسلسل نور والكوكب السعيد حول فتاة ذكية تُدعى نور، تعيش مع أخيها الصغير رامي. تنقلب حياتهما رأسًا على عقب عندما تقابلهما فُرحة، كائن فضائي قادم من كوكب السعادة، تبحث عن سبب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض. يبدأ نور ورامي وفرحة في رحلة مليئة بالمغامرات لاكتشاف مصادر التلوث على الأرض، ومساعدة البشر على إعادة التوازن البيئي.

أهداف مسلسل نور والكوكب السعيد

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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