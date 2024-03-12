الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نبذ العنف والكراهية.. أهداف مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على منصة «watch it» في موسم رمضان 2024 ويستعرض قيم توعية الأطفال، وأهمية توعيتهم بضرورة تقبل الآخرين.

ويدعو المسلسل إلى عالم جديد يسودُه التَّسامح والإخاء وقبول الآخر خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، عالم يرتقي بالذوق العام.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل نور والكوكب السعيد 

 

يسعى مسلسل نور والكوكب السعيد إلى عرز بعض القيم في الأطفال وهي كالتالي : 

1. غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال:

  • التسامح والإخاء وقبول الآخر.
  • احترام البيئة والحفاظ عليها.
  • حب العلم والمعرفة.
  • نبذ العنف والكراهية والصراعات.
  • التعامل بالرحمة مع كل الكائنات.

2. تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال:

  • تحفيز الإبداع والابتكار.
  • حل المشكلات بطرق إيجابية.
  • تحليل المعلومات واتخاذ القرارات.

3. نشر الوعي بالقضايا المهمة:

  • مخاطر الصيد الجائر وتلوث البيئة.
  • استخدام الأطفال في الحروب والهجرة غير الشرعية.
  • مخاطر الألعاب الإلكترونية والحروب وخطف الأطفال.
  • الأغاني العشوائية وتأثيرها على المجتمع.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 2

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1.. الأبطال فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض

4. تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال:

  • غرس حب الوطن والاعتزاز به.
  • احترام رموز الدولة وقيمها.
  • المشاركة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

5. الترفيه عن الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت:

  • مغامرات مشوقة وشخصيات جذابة.
  • محتوى تفاعلي وأغاني هادفة.
  • رسائل إيجابية تُقدم بأسلوب ممتع.

6. التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف:

  • العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
  • التعاون بين الدول والشعوب لحماية كوكب الأرض.
  • مشاركة الأطفال في صنع القرارات التي تؤثر على مستقبلهم.

7. إثارة خيال الأطفال وتوسيع مداركهم:

  • عوالم جديدة وشخصيات خيالية.
  • مغامرات في الفضاء والزمن.
  • رحلة عبر التاريخ والحضارات.

8. تشجيع الأطفال على القراءة والبحث:

  • ربط المسلسل بمجلة نور وبوابة التاريخ.
  • تحفيز الأطفال على البحث عن المزيد من المعلومات.
  • تنمية حب القراءة والتعلم.

9. إبراز دور الأزهر الشريف في نشر الثقافة الدينية:

  • التأكيد على القيم الإسلامية السمحة.
  • تعزيز التسامح والحوار بين الأديان.
  • نشر الوعي الديني الصحيح.

10. دعم الإنتاج الفني الموجه للأطفال:

  • تشجيع إنتاج مسلسلات كرتونية هادفة.
  • توفير محتوى إبداعي يُثري خيال الأطفال.
  • بناء جيل واعي مثقف يُساهم في بناء مستقبل أفضل.
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على خطى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد.. كيفية حث الأطفال على القراءة

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الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد تناقش حث الأطفال على القراءة والإطلاع

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