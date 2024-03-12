الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حرام؟.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
د. علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال من طالب هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حرام؟.

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على جمعة: السيئة لا تكتب على العبد إلا بعد 6 ساعات علّه يتوب

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الثلاثاء: "بتقول عبارة خارج نطاق الزواج العبارة هذه خاطئة، كون أن ولد يكلم بنت طب ما المجتمع كله بيكلم، كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء، وهناك بسمة بين الطرفين وهناك سلام وبعد السلام تبقى قبلة".

وأضاف:"علاقة دي معناها اتفقا أن هما يهربا من أهاليهم عشان يجوزا، ودا يعني الماحي في جميع النواحي، ليس معهم مهر أو شبكة أو شقة أو نفقة ولا هم مستعدين لهذا العفاف الذي يحدث بعد الزواج، واذا كانت هناك نيات موجودة كاستدراج يبقي حرام لا يسمى عفاف، لكن لو كان هناك الأسئلة بين الطرفين مثال: زميلتي أخذت منها الكراسة المحاضرات وبدأت تشتكيلي بعض الأحوال التي تمر بها بين أسرتها  فهذا يعتبر عبر التاريخ كان بيحصل لكن كان أساسه العفاف". 
فيما قاطع الطالب  مفتى الجمهورية السابق خلال حديثه: "ينفع أحب البنت وأكلمها وأحجزها عشان لما نكبر نجوزها، رد جمعة ضاحكًا: ينفع  أنك تحب وينفع انك تحب الخلق كلهم، وماشي ينفع أنك تكلمها وتحجزها.. هو القضية في منتهى البساطة هل هناك عفاف ولا مفيش عفاف". 
واختتم اجابة السؤال قائلًا: ليه بيقولك أن اللي بيحب خايف عليه أنه يستدرج لكن لو هو ملتفتًا لنفسه واضحًا في ذهنه يبقي ماشي، لو نتفرض أن العفاف بدأ يهتز تقوم منسحبب فورًا".


برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

https://www.youtube.com/watch?v=lmR_gfpKb7w

 

الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب مفتي الديار مفتي الديار المصرية

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