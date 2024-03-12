جمعية الوسيم وسيناء الخير: "خيرنا مننا فينا" لخدمة أهالي الشيخ زويد

تحت شعار "خيرنا مننا فينا"، انطلقت جمعية الوسيم وسيناء الخير في دروب الخير لخدمة أهالي أرض الفيروز، بتقديم المساعدات والخدمات المتنوعة للمجتمع المحلي بمركز ومدينة الشيخ زويد.

تأسست جمعية الوسيم في مارس من عام 2023 بهدف تنمية المجتمع المحلي، وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، عينية ونقدية، وتمكين اقتصادي، ودعم مشروعات لذوي الهمم، وقادرون باختلاف، وتدريب الفتيات على الأشغال اليدوية، وإنشاء مكتبة للأطفال، وتحفيظ القرآن الكريم.

وتعد الجمعية مركزًا للخدمات المتكاملة لأسر القرى العائدة بمركز ومدينة الشيخ زويد بعد القضاء على الإرهاب.

وتشمل أنشطة الجمعية تنظيم قوافل طبية لأهالي الشيخ زويد، وتقديم خدمات طبية وعلاجية، وإجراء جراحات لغير القادرين، وتجهيز الفتيات الأيتام بتأسيس منزل الزوجية لهن، والمشاركة في جميع المبادرات التي تتبناها الدولة مثل حياة كريمة، وسكن كريم، و100 مليون صحة، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين بشبكات الري والآبار والشتلات.

من خلال أنشطتها المتنوعة، تسعى جمعية الوسيم وسيناء الخير إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي في الشيخ زويد، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء سيناء، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.