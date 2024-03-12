5 ملايين يورو دعم للإدماج المالي والرقمي لرائدات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديم برنامج بقيمة 5 ملايين يورو للإدماج المالي والرقمي لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتهن على التغلب على ممارسات الإقراض غير العادلة، ونقص الضمانات، ونقص المعرفة المالية. وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ​​وUAB وDG-NEAR عن الجديد بجائزة Gender Lens in Fintech Award لعرض ودعم المبادرات المراعية للمساواة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا المالية، مع تنظيم اول فاعلية وحفل على الإطلاق من المقرر عقده في نهاية هذا العام.

وشارك كبار المصرفيين ورواد الأعمال وغيرهم من الحضور في ست حلقات نقاش ومحادثات مائدة مستديرة حول الفوارق بين الجنسين في الوصول إلى التمويل لإنشاء الأعمال وتطويرها، ودور المؤسسات المالية والبنوك في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومشهد الاستثمار الملائكي النسائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا. كما يتعلق بدور التكنولوجيا المالية في سد الفجوة بين الجنسين، والممارسات المبتكرة لتعزيز الشمول المالي للمرأة، وتسريع دور المرأة في التجارة الدولية.

واحتفل الاتحاد من أجل المتوسط ​​واتحاد البنوك العربية باليوم العالمي للمرأة من خلال استضافة مؤتمر سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تنمية الأعمال التي تقودها المرأة، وهو مؤتمر استمر يومين ويهدف إلى الحد من المستويات المرتفعة - عدم المساواة في ريادة الأعمال بين الرجل والمرأة.

وكان الحدث المشترك الأول منذ توقيع اتفاقية التعاون قبل شهر، حيث عملت المؤسستان جنبًا إلى جنب لجمع 100 مشارك من القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على المبادرات وأفضل الممارسات التي تشجع ريادة الأعمال النسائية وبالتالي تعزز النمو الإقليمي الأكثر إنصافًا