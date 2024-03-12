الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"دى زيربى" يدخل قائمة المرشحين لخلافة توخيل في تدريب بايرن ميونخ

روبرتو دي زيربي
روبرتو دي زيربي

تواصل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني البحث عن بديل لـ توماس توخيل، المدير الفني للفريق، والذي بات قريبًا من الرحيل.

ويتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ منذ مارس 2023، وأعلن في وقت سابق من الموسم الجاري رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور الانجليزية، فإن إدارة روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون ألبيون، انضم لقائمة المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل.

وقاد توخيل بايرن ميونخ في 36 مباراة خلال الموسم الجاري، وفاز الفريق تحت قيادته في 25 مباراة وتعادل في 4 وخسر 7.

فيما كشفت سكاي ألمانيا في وقت سابق أن إدارة بايرن ميونخ بدأت المناقشات مع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق.

ويعد ألونسو المرشح لإدارة بايرن ميونخ، ومن المفهوم أنهم تلقوا إشارات إيجابية من المدرب الإسباني خلال المفاوضات الأولية. 

وبدأ توماس توخيل مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بفريق الشباب لنادي شتوتجارت في صيف 2000، ورحل عن المنصب في يونيو 2004، ثم تولى منصب المدرب المساعد بفريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2004 وحتى صيف 2005، ثم انتقل لتولي تدريب نادي أوجسبورج تحت 19 عامًا كأول نادٍ يتولى به منصب المدير الفني في صيف 2005 وحتى 31 ديسمبر 2006، وتولى منصب مدرب الأكاديمية بالنادي في صيف 2005 وحتى 30 يونيو 2008، وتولى منصب المدير الفني لفريق الرديف في يناير 2007 وحتى 30 يونيو 2008، ثم قاد فريق ماينز تحت 19 عامًا في صيف 2008 وحتى أغسطس 2009، وتولى تدريب الفريق الأول في صيف 2009 و30 يونيو 2014.

وتولى تدريب فريق بروسيا دورتموند في 1 يوليو 2015، وحتى 30 يونيو 2017، وتولى بعدها تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 وحتى 29 ديسمبر 2020، ثم قاد تشيلسي في يناير 2021 قبل أن يرحل في سبتمبر 2022.

بايرن ميونخ توماس توخيل روبرتو دي زيربي برايتون تشابي ألونسو

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