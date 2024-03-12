الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طب بشري سوهاج تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج اليوم العلمي السنوي الثاني، وذلك تحت عنوان "الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر، مشيدًا بالقائمين على تنفيذ هذا اليوم العلمي والموضوعات التي قدمها لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، إلى جانب تبادل الأفكار والنقاشات والتعاون العلمي بهدف تقديم خدمة طبية علاجية متميزة للمرضي.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية إن اليوم العلمي تضمن ١١ محاضرة في مجالات الأشعه التشخيصية والتداخلية وتصوير القلب والذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، قدمها ٨ محاضرين من قسم الآشعة، بالإضافة لمحاضرة من قسم الباثولوجي بحضور أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر، وقسم الآشعة بكلية طب الأزهر، والأطباء من الكلية والمستشفي الجامعي والمستشفيات المختلفة.

وذكر الدكتور محمد زاكي مراد رئيس اليوم العلمي بأنه تضمن ايضًا محاضرات متميزة في عدد من المحاور الهامة في مجال علوم الاشعه قدمها كلًا في تخصصه الدقيق ومجال وحداتهم المتخصصة في القسم كوحدة الآشعة التداخلية ووحده تصوير القلب ووحدة الباكس والتصوير الرقمي.

وأضاف الدكتور أحمد مختار أبو دهب مقرر المؤتمر ومنسق النشاط العلمي بالقسم بأن هذه اليوم العلمي خطوة في سلسلة أنشطة علمية متتالية سيقدمها قسم الاشعة، في نطاق الاهتمام بالنشاط العلمي وجزء من اعتماد القسم لعمل وحدة البحث العلمي والتدريب التي كان من ضمن أنشطتها هذا اليوم، ومن المقرر أيضا أن تعمل الوحده علي انشاء مجلة علمية متخصصة للقسم.

قسم الأشعة التشخيصية بجامعة سوهاج علوم الأشعه التشخيصية خدمة طبية علاجية متميزه الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول بالمُلتقى القمي للمبادرات الطلابية

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر

لليوم 158.. الاحتلال يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعى العنيف على سكان غزة