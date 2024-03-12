طب بشري سوهاج تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

نظم قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج اليوم العلمي السنوي الثاني، وذلك تحت عنوان "الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية"، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر، مشيدًا بالقائمين على تنفيذ هذا اليوم العلمي والموضوعات التي قدمها لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، إلى جانب تبادل الأفكار والنقاشات والتعاون العلمي بهدف تقديم خدمة طبية علاجية متميزة للمرضي.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية إن اليوم العلمي تضمن ١١ محاضرة في مجالات الأشعه التشخيصية والتداخلية وتصوير القلب والذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، قدمها ٨ محاضرين من قسم الآشعة، بالإضافة لمحاضرة من قسم الباثولوجي بحضور أساتذة من قسم جراحة القلب والصدر، وقسم الآشعة بكلية طب الأزهر، والأطباء من الكلية والمستشفي الجامعي والمستشفيات المختلفة.

وذكر الدكتور محمد زاكي مراد رئيس اليوم العلمي بأنه تضمن ايضًا محاضرات متميزة في عدد من المحاور الهامة في مجال علوم الاشعه قدمها كلًا في تخصصه الدقيق ومجال وحداتهم المتخصصة في القسم كوحدة الآشعة التداخلية ووحده تصوير القلب ووحدة الباكس والتصوير الرقمي.

وأضاف الدكتور أحمد مختار أبو دهب مقرر المؤتمر ومنسق النشاط العلمي بالقسم بأن هذه اليوم العلمي خطوة في سلسلة أنشطة علمية متتالية سيقدمها قسم الاشعة، في نطاق الاهتمام بالنشاط العلمي وجزء من اعتماد القسم لعمل وحدة البحث العلمي والتدريب التي كان من ضمن أنشطتها هذا اليوم، ومن المقرر أيضا أن تعمل الوحده علي انشاء مجلة علمية متخصصة للقسم.