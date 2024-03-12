الثلاثاء 12 مارس 2024
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عالم

الخارجية الأمريكية: نريد خطة لحماية المدنيين فى رفح

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ترغب في خطة لحماية المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف ميلر حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تتطلع لإقامة معبر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعتقد أن التوصل لاتفاق لتحقيق وقف لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن أمر مهم.

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تضييق الحصار الإسرائيلي على غزة

وفيما يتعلق بالوضع في رفح، قال ميلر، إن واشنطن تريد خطة لحماية المدنيين. 

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبشكل متزايد انتقادات كبيرة بعد تفاقم الأزمة الإنسانية وتضييق الحصار الإسرائيلي على غزة.

وكانت قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين الإثنين إن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة إذا لم تتم زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع بشكل كبير، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في روما بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة".
وقالت ماكين، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "في الوقت الحالي يشعر برنامج الأغذية العالمي بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة خاصة الشمال الذي يقع في قبضة كارثة إنسانية".

وشددت ماكين على أن المساعدات التي يتم إرسالها إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي لا تتطابق أبدا مع الحجم الضروري واللازم، مضيفة أن الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى القطاع بالحجم المطلوب.

وأكدت ماكين أن هناك حاجة ملحة إلى دخول 300 شاحنة من المواد الغذائية بشكل يومي إلى القطاع، موضحة أن البرنامج لا يدخر وسعا في جهود توفير مساعدات غذائية كافية.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد اضطر إلى وقف تسليم المساعدات مؤقتا إلى الشمال في 20 فبراير الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار النظام. 

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