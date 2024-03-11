الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قطم الكلام أحسن من نحته.. مشاجرة كلامية في مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان محركات البحث منذ اللحظات الأولى من عرض البرمو الدعائي للمسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2024 وذلك حيث روج له أبطال المسلسل بطريقة احترافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم.. مشادة كلامية 

 

وقعت مشاجرة خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدور المسلسل حول قصة شادر سمك به معلمين وتجار بينهم صراعات عدة.

ويظهر غلوش وهو أحد أعداء شعبان، يحاول مغازلة سهر الصايغ، التي تعمل في صيدلية ويطلب منها إعطاؤه حقنة، إلا أن شعبان يشترك معه في مشادة كلامية يقول فيها شعبان «قطم الكلام أحسن من نحته».

ويضيف «أصل أنا خلقي ضيق ع الصبح وانا مش راجل طيب والتلات سنين بتوعك هيكونوا سنة وهسلمك ملفوف لفة هدايا وصلت ولا السكة زحمة» ثم تبدأ معركة بالأيدي.

txt

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. حسن الرداد يستعد لزواجه من ناهد السباعي

txt

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي.. ملك قورة تعانى من مرض الهيموفيليا

قصة مسلسل المعلم للفنان حسن الرداد 

تدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

txt

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. حسن الرداد يستعد لزواجه من ناهد السباعي

txt

الحلقة الأولى من مسلسل المعلم تكشف تجار الأسماك في "ميناء الأتكة"

 

أسرة مسلسل المعلم 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

“المعلم” هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا ليعيدوا التجربة من جديد.

 

اقرأ المزيد

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. حسن الرداد يستعد للزواج من ناهد السباعي

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الاولي من المعلم المعلم الحلقة الاولي المعلم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل المعلم الحلقة الاولي من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

الحلقة الأولى من مسلسل محارب.. حسن الرداد يستعد لزواجه من ناهد السباعي

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها