قطم الكلام أحسن من نحته.. مشاجرة كلامية في مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان محركات البحث منذ اللحظات الأولى من عرض البرمو الدعائي للمسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2024 وذلك حيث روج له أبطال المسلسل بطريقة احترافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم.. مشادة كلامية

وقعت مشاجرة خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدور المسلسل حول قصة شادر سمك به معلمين وتجار بينهم صراعات عدة.

ويظهر غلوش وهو أحد أعداء شعبان، يحاول مغازلة سهر الصايغ، التي تعمل في صيدلية ويطلب منها إعطاؤه حقنة، إلا أن شعبان يشترك معه في مشادة كلامية يقول فيها شعبان «قطم الكلام أحسن من نحته».

ويضيف «أصل أنا خلقي ضيق ع الصبح وانا مش راجل طيب والتلات سنين بتوعك هيكونوا سنة وهسلمك ملفوف لفة هدايا وصلت ولا السكة زحمة» ثم تبدأ معركة بالأيدي.

قصة مسلسل المعلم للفنان حسن الرداد

تدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أسرة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

“المعلم” هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا ليعيدوا التجربة من جديد.

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