"روضة الجمال".. تدشين أول ساحة صوفية للطريقة القادرية البودشيشية بصعيد بمصر

أعلن أتباع الطريقة القادرية البودشيشية بصعيد مصر، عن تدشين أول ساحة صوفية بمحافظة سوهاج تحمل اسم "روضة الجمال"، حيث تهدف الساحة الجديدة إلي نشر التصوف والأخلاق المحمدية وقيم المحبة والسلام، فضلا عن مواجهة الفكر المتشدد، وذلك تحت إشراف عدد من العلماء والشيوخ المنتمين للأزهر الشريف.

وشارك عدد من علماء الأزهر والأوقاف ومريدي واتباع الطرق الصوفية في افتتاح الساحة الجديدة التابعة للطريقة القادرية البودشيشية في محافظة سوهاج بصعيد مصر، حيث كان من بين المشاركين الدكتور أكرم سعد الدين عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، والدكتور ممدوح المغربي من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والشيخ ناصر خلف طنطاوي، قارىء القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، والشيخ عبد الباسط فراج من علماء وزارة الأوقاف، والشيخ أبوالعزائم القاضي من علماء التصوف ونائب الطريقة العزمية بجرجا سوهاج، والشيخ أبو القاسم الادريسي من قيادات التصوف الاسلامي ومقدم الطريقة الادريسية بالبلينا سوهاج والشيخ عابدين أحمد علي مقدم الطريقة البرهامية بسوهاج.

ويأتي تدشين ساحة روضة الجمال التابعة للطريقة القادرية البودشيشية، لأجل نشر التصوف الإسلامي، ومحاربة التطرف والإرهاب، ونشر قيم المحبة والسلام في صعيد مصر وذلك من خلال استقدام كبار علماء الأزهر الشريف والتصوف لتعريف الناس بالمنهج الإسلامي الوسطى والتأكيد على الدور الذى يقوم به التصوف في نشر المحبة والأخلاق.

وقال الدكتور أكرم سعد الدين، عضو الفتوي بالأزهر، وأحد المشرفين علي ساحة روضة الجمال،خلال مشاركته في افتتاح الساحة الجديدة، إن هذه الساحة الصوفية الجديدة التي أطلق عليها "روضة الجمال"،تهدف بالأساس إلي تعريف الناس بالتصوف الصحيح القائم علي الكتاب والسنة، وليس التصوف الفلكلوري أو التراثي، وذلك من خلال الالتزام بتعاليم الطريقة القادرية البودشيشية التي تنتسب إليها هذه الساحة، وكذلك توجيهات مولانا شيخ الطريقة البودشيشية بالمملكة المغربية، سيدي الدكتور جمال الدين البودشيشي ونجله الدكتور منير القادري بودشيش مدير المنتدي العالمي للتصوف، حفظهم الله وبارك فيهم.

واختتم الاحتفال بالقصائد البودشيشية والمدائح التي أضفت حالة من الروحانية والمحبة علي وجوه المشاركين في افتتاح الساحة الجديدة التابعة للطريقة القادرية البودشيشية بجنوب صعيد مصر.