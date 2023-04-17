مؤسسة الملتقى تنظم ندوة لمناقشة تعزيز قيم السلام والتسامح لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

نظمت مؤسسة الملتقي بالتعاون مع الطريقة القادرية البودشيشية، بمدينة سطات بمدينة الدار البيضاء المغربية، ندوة فكرية تخللتها مأدبة إفطار، حول " تعزيز قيم السلام والتسامح لمواجهة التحديات العالمية المشتركة "، وذلك بمشاركة علماء ومفكرين وفنانين، من بينهم رئيس مؤسسة الملتقى الدكتور مولاي منير القادري، والدكتور محمد موشان متخصص في علم الحديث، والدكتور عباس الوردي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وظياسمينة الصبيحي باحثة في التراث، والدكتور فريد العسري أستاذ بالجامعة الكاثوليكية لوفان.

وأجمع المتدخلون في هذه الندوة ،على أنَّ عالمنا المعاصر في أمس الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين جميع فئات البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم، وأكدوا على ضرورة ترسيخ مفاهيم التسامح الدينيِّ، وتطبيق مبادئ التعايش لخدمة الإنسانيَّة والنهوض بها إلى مراقي التقدم، لافتين الى أن البشرية اليوم أنهكتها الحروب والصراعات.

وبينوا أن الإسلام دين عالميٌّ يتجه برسالته وتعاليمه ومبادئه إلى البشرية كلها، تلك الرسالة الجليلة والتعاليم السمحة التي تأمر بالعدل والسماحة، وتنهى عن الظلم والعنف وتُرسي دعائم السلام في الأرض، وتدعو إلى التعايش الإيجابي بين البشر جميعاً في جوٍّ من الإخاء الإنسانيّ والتسامح بين كل الناس.

وأوضحوا أن المملكة المغربية تمثل نموذجا للتعايش والمتسامح طوال تاريخها، وأن الفضل في ذلك يرجع الى الثوابت الوطنية والدينية للمغرب، المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين الضامنة لهذه الثوابت ولاستمراريتها.

يشار إلى أن مؤسسة الملتقى نظمت كذلك بتاريخ 12 أبريل 2023 ندوة تحت عنوان "أخلاقيات المعاملات التجارية، ضمان لثقة المستهلك" وناقشت هذا الموضوع من الوجه القانونية والبعد الأخلاقي، وذلك بحضور متخصصين في الميدان القانوني وفي الشريعة الإسلامية.

مؤسسة الملتقى تنظم ندوة لمناقشة تعزيز قيم السلام والتسامح

مؤسسة الملتقى تنظم ندوة لمناقشة تعزيز قيم السلام والتسامح

مؤسسة الملتقى تنظم ندوة لمناقشة تعزيز قيم السلام والتسامح