تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"استعراض القوة" فى المنيا لجلسة 12 مايو

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بتأجيل جلسات محاكمة 9 متهمين بـ«استعراض القوة» إلى جلسة 12 مايو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع.

ترجع أحداث الواقعة إلى 2023، عندما تلقى مدير أمن المنيا بلاغا من مواطنين بقيام أشخاص، بإحدى قرى مركز مغاغة، باستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية ومحاولة ترهيب آخرين بسبب خلافات سابقة بينهم.

وانتقل فريق البحث الجنائي بإشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف، حيث تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 27063 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1597 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، والمتهم فيها 9 متهمين باستعراض القوة، بسبب خلافات سابقة، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.