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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيطاليا تعلن نقل فلسطينيين من غزة للعلاج

إيطاليا تعلن نقل
إيطاليا تعلن نقل فلسطينيين من غزة للعلاج

أعلنت إيطاليا، الأحد، نقل مدنيين فلسطينيين مرضى، بينهم أطفال يحتاجون للعلاج، إلى العاصمة روما من قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية نقلت إلى روما مدنيين مرضى من غزة لحاجتهم إلى العلاج.

وأشار البيان، إلى أن الطائرة وصلت إلى مطار روما شيامبينو، وعلى متنها مدنيين بينهم أطفال مرضى مع ذويهم، وأن العدد الإجمالي كان 45 شخصا.

وقالت إن سلاح الجو الإيطالي قام برحلتين مماثلتين في الأسابيع الماضية، وإنه تم نقل 85 شخصا من المنطقة حتى الأحد، من أجل توفير العلاج.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، أن هناك 14 طفلا و8 بالغين و23 مرافقا تم نقلهم من غزة إلى روما عبر العاصمة المصرية القاهرة، الأحد.

وقال وزير الدفاع غيدو كروسيتو، في تصريحات صحفية، إن بلاده تبذل وستواصل بذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وتستضيف الخارجية الإيطالية الاثنين مؤتمرا بعنوان "الغذاء من أجل غزة" بمشاركة ممثلين عن منظمات معنية لدى الأمم المتحدة في روما.

وسيناقش المؤتمر قضايا؛ مثل تسهيل وصول سكان غزة للمساعدات الغذائية في ظل خطر المجاعة المستمر جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأبدت إيطاليا، الخميس، استعدادها للمشاركة في ممر بحري إنساني لنقل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل. 

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