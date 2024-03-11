الإثنين 11 مارس 2024
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عالم

عاجل.. في أول ليلة برمضان.. الاحتلال يعوق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك.

 

وأفاد شهود عيان، بحسب «المركز الفلسطيني الإعلامي»، مساء أمس الأحد، بأن «قوات الاحتلال احتجزت المصلين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه». وأضافوا أن «الاحتلال فرض قيودًا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40».

 

وأدى آلاف الفلسطينيين مساء أمس الأحد، صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان الفضيل. 

 

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى داخل باحات المسجد الأقصى لتأدية صلاة التراويح، وذلك بالرغم من القيود التي يفرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

 

ويخضع المسجد الأقصى، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي لحصار مشدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقيود على دخول المصلين إليه، وسط تلويح من قبل قوات الاحتلال بتقييد أعداد المصلين فيه خلال رمضان.

 

ويحُلّ رمضان هذا العام مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من أكتوبر الماضي (156 يومًا)، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

وأدى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة إلى استشهاد 31 ألفًا و45 شهيدًا، وإصابة 72 ألفًا و654 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 في المئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

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