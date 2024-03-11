الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. "القاعدة" يعلن وفاة زعيمه خالد باطرفى وينصّب سعد العولقى قائدًا جديدًا

خالد باطرفى
خالد باطرفى

أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، أمس الأحد، مقتل زعيمه خالد باطرفي، دون أن يقدم أسبابًا لذلك، في وقت كشف فيه عن تعيين سعد العولقي زعيمًا جديدًا للتنظيم.

 

وأخفى التنظيم المتشدد تفاصيل وملابسات مقتل زعيمه باطرفي، الذي كان قد تولى قيادة التنظيم بعد مقتل قاسم الريمي الزعيم السابق في هجوم بطائرة مسيّرة أمريكية في يونيو 2015.

 

وأشار مركز "سايت" إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم إبراهيم القوصي أكد في تسجيل بُث، الأحد، مقتل باطرفي زعيم التنظيم منذ فبراير 2020.

 

وقال  خبيب السوداني القيادة في التنظيم في إصدار مصور: "ننعي في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بحزن شديد فقدان المجاهد خالد باطرفي، زعيم التنظيم الذي توفي مرابطًا ومجاهدًا".

 

وكان باطرفي بمنصب القاضي الشرعي والمتحدث الرسمي باسم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، وكان مدرجًا في القائمة الأمريكية باعتباره "إرهابيًا عالميًا" منذ عام 2018، وعرضت مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

 

أما خلفيه العولقي، فهو يمني معروف أيضًا باسم "سعد محمد عاطف"، عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الأمريكي، وعرضت واشنطن مكافأة 6 ملايين دولار للإبلاغ عنه.

 

وتقول الخارجية الأمريكية إن العولقي "دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

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