الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يمن الحماقى: صناعة السينما تجاوز إنتاجها السنوى 200 مليار دولار

صناعة السينما
صناعة السينما

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على أهمية صناعة السينما التي تجاوز إنتاجها السنوي 200 مليار دولار، والمتوقع لها أن تشهد نموًا يصل إلى 400 مليار دولار في الأعوام القادمة. 

وأشارت في حديثها مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن مصر، التي كانت تتربع على عرش السينما قبل التسعينيات وتصدر أعمالها للعالم العربي، لا تزال تمتلك الإمكانيات الكافية لاستعادة مكانتها الرائدة في هذا المجال.

وأضافت الحماقي، أن الصناعة السينمائية في مصر تحتاج إلى دعم مستمر، مؤكدة وجود فنانين مصريين مؤهلين للتنافس على جوائز الأوسكار، ومع ذلك، فإن الإنتاج السينمائي المصري لا يزال دون المستوى المأمول. 

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز صناعة الدراما والسينما في مصر.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي السينما دولار يمن الحماقي

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