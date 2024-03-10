مصر إيطاليا العقارية تحتفل بتوقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية

خلال حفل للإعلان عن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية الذي أقيم في كايرو بيزنس بارك- Cairo Business Park، مركز ريادة الأعمال والابتكار في شرق القاهرة، كشفت شركة مصر إيطاليا العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل شقق ماريوت - Marriott Executive Apartments وشقق ويستن الفندقية -Westin Residences في مشروع الغابة العمودية Vertical Forest، وهو المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما احتفلت الشركة بنجاح مشروع راديكال-1 Radical-1 التجاري الرائد في العاصمة الإدارية.



حضر الحفل عددٌ من قادة الصناعة والشخصيات المؤثرة وممثلي وسائل الإعلام وشركاء مصر إيطاليا العقارية، والسيد جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية فى شركة ماريوت الدولية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركة مصر إيطاليا العقارية، على رأسهم المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر إيطاليا العقارية، والأستاذ كريم العسال الرئيس التنفيذي لـشركة مصر إيطاليا العقارية.

خلال الحفل، كشفت الشركة عن النجاح البارز الذي حققه مشروع راديكال-1- Radical-1 منذ اطلاقه، واعلنت عن الاتفاقية بين شركة مصر إيطاليا العقارية وشركة ماريوت الدولية لتشغيل شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية في مشروع الغابة العمودية، والذي يعتبر أحد النماذج المعمارية الفريدة التي تستهدف تقديم تجربة سكنية وضيافية استثنائية في قلب العاصمة الإدارية، كما استمتع الحضور بالحفل الموسيقي المتميز للموسيقار العالمي عمر خيرت.

قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر إيطاليا العقارية: "تمثل منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية لإعادة تشكيل المشهد العقاري الذي يعتمد على التنمية المستدامة في مصر، ونتطلع لتكرار كل النجاحات التي حققناها في راديكال-1 – Radical-1 الذي يعتبر إحدى رموز الابتكار التي صممتها شركة CallisonRTKL العالمية، مؤكدين على التزامنا بدعم رواد الأعمال وتقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة حياة عملائنا، خاصة ان المشروع يقدم مساحات مكتبية مرنة ومدعومة بحلول وخدمات حديثة مما يجذب رواد الأعمال ويعكس استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ويؤكد مكانة مصر إيطاليا العقارية كرائدة في قطاع العقارات."

من جانبه قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر إيطاليا العقارية: "تمثل منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية أحد أكبر الإنجازات في رحلة نجاحنا في العاصمة الإدارية في قطاع العقارات السكنية والتجارية، وقد شهدنا نجاحًا كبيرًا آخر من خلال توقيعنا للاتفاقية مع شركة ماريوت الدولية، واستغلال خبراتهم في مجال الضيافة. وتهدف هذة الاتفاقية إلى تقديم تجربة سكنية فريدة في مشروع الغابة العمودية، من خلال أعلى مستويات الخدمات الفندقية في شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية. وتمتد الغابة العمودية التي قام بتصميمها المهندس المعماري العالمي ستيفانو بويري على مساحة 11.4 فدان، حيث يتم دمج 570 شجرة في ثلاثة مباني بهدف تقليل البصمة الكربونية، بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، مما يضع معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وأوضح الأستاذ كريم العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية: "لقد اخترنا كايرو بيزنس بارك - Cairo Business Park لإقامة هذا الاحتفال باعتباره مركز لريادة الأعمال والابتكار في شرق القاهرة. كما اننا لا نعتبر هذا المشروع مركز للأعمال فقط، ولكن يعُد مركز متكامل لريادة الأعمال والابتكار، ويؤكد احتفالنا في كايرو بيزنس بارك على النجاح الملحوظ الذي حققته الرؤية المبتكرة التي اتبعناها في تطويره والتي مكنتنا من اقامة مركز مستقل لإدارة وريادة الاعمال، إلى جانب فندق مجهز لاستضافة رجال الأعمال، ومساحات إدارية وتجارية، ومنافذ بيع بالتجزئة، ومطاعم راقية، ومنظومة متكاملة تناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة. وبفضل هذا المفهوم الشامل الذي لا مثيل له أصبح كايرو بيزنس بارك حقيقة بعد ان كان مجرد حلم، والسبب وراء إيماننا بتكرار ما فعلناه مسبقا والقيام به مرة أخرى قريبًا في منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية."

كما علق السيد جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية فى شركة ماريوت الدولية، قائلا: "نحن سعداء بتعاوننا مع شركة مصر إيطاليا العقارية في هذا المشروع المميز "الغابة العمودية" فكنا نبحث عن المطور العقاري الأفضل الذي يحقق نجاحات واضحة في السوق العقاري المصري، ويمتلك الموقع المتميز للإعلان عن شقق ويستن الفندقية -Westin Residences في مصر. فلقد حققت الشقق الفندقية نموًا في جميع أنحاء العالم، ونحن واثقون أن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية سيكون المكان المثالي لشقق ويستن الفندقية."

إن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية هو جزء من مشروع البوسكو، والذي نظمت الشركة زيارة رسمية له لتفقد أول منطقة سكنية متكاملة بالمشروع تمتد على مساحة تزيد عن 200 فدان في العاصمة الإدارية خلال الشهر الماضي، والتي تضم فيلات وشقق سكنية وناديً رياضي ومركزًا مجتمعيًا بحمام سباحة، لتقدم حياة بجودة أفضل لسكان المشروع، مع وحدات وسط مساحات خضراء واسعة تطل على النهر الأخضر وأكبر حديقة مركزية في العالم.