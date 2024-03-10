طلقتها والعدة خلصت.. شاب يطالب باستعادة شقة الزوجية من طليقته بالقاهرة الجديدة

«طلقتها طلاق بائن وليس طلاق رجعة».. في محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة طالب شاب بإلغاء قرار نيابة الأسرة بتمكين طليقته من شقة الزوجية باعتبارها كانت في شهور العدة ولكنها انتهت مطالبًا باستعادة شقته في القاهرة الجديدة.

وقال الشاب في الاستئناف رقم 63 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، من «م.ا»، ضد «ن. ر»، إنه طلق زوجته طلاق بائن وليس طلاق رجعة فلا يجوز أن يعيش معها في نفس العين أو المكان.

وجاء في الدعوى المطالبة بتعديل القرار الصادر في الطلب رقم 632 لسنة 2023 منازعة حيازة القاهرة الجديدة لشئون الآسرة المقيد برقم 1472 لسنة 2023 منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الآسرة بتمكين المتظلم ضدها الأولى من شقة النزاع خلال فترة العدة بعد طلاقها والتي تبدأ لحين انتهاء المتظلم ضدها شرعا.

وعلى سند من القول أنه قد صدر قرار النيابة العامة المتظلم عنها وذلك بتمكين المتظلم ضدها الأولى من القرار الأمر الذي حدا به لإقامة التظلم الماثل، حيث تبين أن المتظلم ضدها توافر لديها شرط الحيازة الهادئة لعين النزاع باعتباره مسكن الزوجية بناءً على شهادة جار المستأنف، وحيث أن عين النزاع هو سكن الزوجية للمتظلم والمتظلم ضدها الأولى حتى نشوب النزاع.

كما أن المتظلم ضدها طلقت طلاقا بائنا وليس طلاق رجعة يمكنها من عين النزاع وليس له آثر سوى الانتقاص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجه ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة فالرجعة هي استدامة النكاح وهي ليست إنشاء لعقد جديد فلا يلزم لها عقد أو مهر بل هي امتداد للزوجية القائمة ولا تشترط الشهادة أو رضاء الزوجة.