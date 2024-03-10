تأجيل محاكمة عصابة تزوير الشهادات الجامعية في القاهرة لـ19 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي لتزوير شهادته الجامعة والأختام الحكومية لجلسة ١٩ مارس الجاري للاطلاع والمستندات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تشكيل عصابي، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبتفتيشهم محل إقامتهم تبين العثور على 2 كرتونة خام طباعة وشاشة بداخلها وحدة تخزين ولاب توب وبمواجهتم اعترفوا بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.