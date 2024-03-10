الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة تزوير الشهادات الجامعية في القاهرة لـ19 مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي لتزوير شهادته الجامعة والأختام الحكومية لجلسة ١٩ مارس الجاري للاطلاع والمستندات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تشكيل عصابي، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتفتيشهم محل إقامتهم تبين العثور على 2 كرتونة خام طباعة وشاشة بداخلها وحدة تخزين ولاب توب وبمواجهتم اعترفوا بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.

محكمة جنايات القاهرة الأختام الحكومية اطلاع والمستندات امن القاهرة المطابع شاشة تزوير الأوراق

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى القاهرة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

3 وجوه جديدة ضمن 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للمرة الأولى

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى