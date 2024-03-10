خلال 24 ساعة.. ضبط 22179 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 22179 مخالفة مرورية متنوعة بينها 782 مخالفة السير دون تراخيص.



كما أسفرت الجهود عن ضبط 40 دراجة نارية مخالفة، 12235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 مخالفة موقف عشوائي 748 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة 5 مخالفات لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.