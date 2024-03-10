دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء بأكاديمية الشرطة

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.



تعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخي لقواعد معاملة السجناء، والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد.



وتم استعراض بعض تجارب الدول في آلية التفتيش الداخلية، كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.



وكان لتلك الدورة بالغ الأثر على الطلبة والطالبات في الارتقاء بمستوى التثقيف والفهم والوعي بالقواعد الدولية والأممية في مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطوير آداء هؤلاء الطلبة بمجرد انخراطهم فى مجالات العمل الأمنى عقب تخرجهم.



وفي ختام الدورة، تم استعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة.



يأتي تنظيم تلك الدورة انعكاسًا على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى في مختلف المجالات الأمنية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمي والثقافي لجميع العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية.