الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاكمة 3 لاتهامهم بالشروع فى قتل طالب بالمطرية

محكمة
محكمة

تعقد محكمة جنايات القاهرة ، بعد قليل جلسة لمحاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية.

 

نتائج التحقيقات

وكانت قد أحالت جهات التحقيق بالقاهرة 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية للمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول حرّض كلًا من الثانية والثالثة بالتوجه إلى المجني عليه والتعدي عليه بسبب خلافات بينهم، وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح أحرزه في صدر المجني عليه ما حدث به الإصابات.

وأوضح المجني عليه بالتحقيقات أنه على إثر نشوب مشاجرة بين ذويه وبين المتهمين على إثرها توجه للذود عنهم، وعلى إثر ذلك غادر المتهم الأول وعاد بحوزته سلاح ناري خرطوش وأطلق صوبه أعيرة نارية، وذلك بتحريض من المتهمتين الثانية والثالثة محدثًا إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

جنايات القاهرة محكمة المطرية

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