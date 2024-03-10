بايدن وترامب ينشدان دعم الناخبين فى جورجيا الحاسمة

ينظم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب مؤتمرات انتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة، السبت، وذلك في أول مواجهة بينهما قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل.

ويتهم كلا المرشحين بعضهما البعض منذ أسابيع بتهديد الديمقراطية، لكن سيكون أول مناسبة انتخابية هذا العام التي يتواجد فيها المرشحان في الوقت نفسه بولاية جورجيا التي تلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات.

وسيواصل بايدن جولته بعد خطاب "حالة الاتحاد" بالتوجه إلى مدينة أتلانتا بالولاية حيث يبدأ حملة لمدة شهر بهدف إيصال رسائل مباشرة إلى الناخبين في الولاية المتأرجحة، ومن أجل تعبئة الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية وإسبانية.

وأعلنت مديرة حملته جولي تشافيز رودريجيز في بيان أن "رهانات هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون أكبر" بالنسبة لهؤلاء الناخبين، مرحبة بالحصول على دعم 3 "لجان عمل سياسي" مرتبطة بهذه المجتمعات.

و"لجان العمل السياسي" هي صناديق استثمارية مرتبطة بمرشح أو حزب أو قضية أوسع، تتدخل في كافة الانتخابات الأميريكية، فيما يعد دورها حاسمًا في الحملة الرئاسية الحالية التي تعتبر الأكثر كلفة في التاريخ.