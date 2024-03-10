الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن وترامب ينشدان دعم الناخبين فى جورجيا الحاسمة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

ينظم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب مؤتمرات انتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة، السبت، وذلك في أول مواجهة بينهما قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل.

ويتهم كلا المرشحين بعضهما البعض منذ أسابيع بتهديد الديمقراطية، لكن سيكون أول مناسبة انتخابية هذا العام التي يتواجد فيها المرشحان في الوقت نفسه بولاية جورجيا التي تلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات.

وسيواصل بايدن جولته بعد خطاب "حالة الاتحاد" بالتوجه إلى مدينة أتلانتا بالولاية حيث يبدأ حملة لمدة شهر بهدف إيصال رسائل مباشرة إلى الناخبين في الولاية المتأرجحة، ومن أجل تعبئة الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية وإسبانية.

وأعلنت مديرة حملته جولي تشافيز رودريجيز في بيان أن "رهانات هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون أكبر" بالنسبة لهؤلاء الناخبين، مرحبة بالحصول على دعم 3 "لجان عمل سياسي" مرتبطة بهذه المجتمعات.

و"لجان العمل السياسي" هي صناديق استثمارية مرتبطة بمرشح أو حزب أو قضية أوسع، تتدخل في كافة الانتخابات الأميريكية، فيما يعد دورها حاسمًا في الحملة الرئاسية الحالية التي تعتبر الأكثر كلفة في التاريخ.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

تقرير: زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى تتهرب من أسر المحتجزين لدى حماس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على جنوب خان يونس (فيديو)

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

النيابة العامة تحسم الجدل وتأمر بحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات