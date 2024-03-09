السبت 09 مارس 2024
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اقتصاد

الوقائع الرسمية تنشر 4 قرارات باعتماد المخططات التفصيلية بعدة قرى ومدن بالدقهلية

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، 4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية لعدة قرى ومدن حيث نص القرار الأول تعدل المخططات التفصيلية لقرية أوليلة مركز ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

والقرار الثانى نص على تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز التابعة لمركز ومدينة ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية 

والقرار الثالث نص على أن تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

والقرار الرابع نص على أن تعدل المخططات التفصيلية لقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية 

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