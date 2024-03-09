السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

غرفة سوهاج التجارية تهنئ الرئيس السيسى بيوم الشهيد

خالد ابو الوفا
خالد ابو الوفا

هنَّأ النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد اليوم الموافق 9 مارس كل عام.

وقال خالد أبو الوفا، إن يوم الشهيد هو مناسبة عظيمة لا بد من الاحتفال بها للافتخار برجال مصر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وأضاف أبو الوفا أن شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة سيظلون مصدر فخر واعتزاز في تاريخ الوطنية المصرية، وتنقل للأجيال، كما أن الاحتفال هو ذكرى غالية على جميع المواطنين المصريين.

وأشاد أبوالوفا بتكريم أسر الشهداء والمصابين اليوم وأعتبره رسالة حب وتقدير لكل من ضحى من أجل الوطن.

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