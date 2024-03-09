سفارة مصر فى لندن تنظم صالونًا ثقافيًا حول مسلسل "جولة أخيرة"

نظم المكتب الثقافي المصري في لندن، احتفالية بالدراما المصرية وصالون ثقافي حول مسلسل "جولة أخيرة"، والذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الشهيرة، استضاف كلًا من النجم الفنان أشرف عبدالباقي، والمخرجة المصرية مريم أحمدي.

جاء ذلك بحضور السفير محمد أبوالخير القنصل العام، والملحق العسكري المصري بالمملكة المتحدة عصام عثمان وحرمة ونائب السفير أحمد عزت وحرمه، والقنصل جومانا نجم الدين، والملحق الثقافي الكويتي، وأحمد المقدم رجل الأعمال المصرى المعروف، والدكتور مجدي إسحق رئيس الجمعية المصرية البريطانية، والأستاذ مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ونويل راندز سكرتير الجمعية المصرية البريطانية، بالإضافة إلى سيدرز آرت برودكشن.

الرسالة الدرامية لها قدرة كبيرة على تخطى الحواجز

بدأت الاحتفالية بكلمة للدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن، حول الدراما المصرية ودورها في تجسيد الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن الدراما تمثل انعكاسًا لواقع المجتمع وحل مشاكله، وتعد كذلك قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع لا يستهان بها، وذلك بسبب انتشارها الواسع وقدرتها على الإبهار، لافتة إلى أن الرسالة الدرامية لها قدرة كبيرة على تخطى الحواجز وصولًا إلى الجماهير وإثارة فكر المتلقي، حيث تنفذ الرسالة الدرامية إلى جماهيرها وتؤثر فيهم بأسلوب غير مباشر.

كما أكدت "كمال" دور المكتب الثقافي المصري في الترويج ودعم رسالة الدراما المصرية، مقدمة الشكر للفنانين المشاركين بهذا الاحتفالية، معبرة عن سعادتها بالحضور من أعضاء الجالية المصرية والعربية والأصدقاء البريطانيين.

عرض خلال الاحتفالية حلقة كاملة من المسلسل، تلاها فقرة "سؤال وجواب" مع مخرجة العمل مريم أحمدي والنجم أشرف عبدالباقي، أدارها الناقد السينمائي ومؤسس مهرجان للطب في السينما الدكتور خالد علي، الذي قام بطرح عدد من الأسئلة على ضيفي اللقاء، كما تخلل تلك الفقرة عرض فيديو مصور للنجم الفنان أحمد السقا أحد أبطال المسلسل الذي رحب بالحضور متنميًا أن ينال العمل الدرامي رضا المشاهدين.

عملية كتابة وتطوير السيناريو

شمل اللقاء الحديث حول عملية كتابة وتطوير السيناريو بين مخرجة العمل مريم أحمدي، والمؤلف أحمد ندا، ود. سلمى حبيب، استشاري الطب النفسي، للوصول إلى أفضل صيغة لوصف وتجسيد حياة الأشخاص الذين يعيشون بمرض الـDementia، الذي يعد أحد المواضيع التي ألقى المسلسل الضوء عليها.

وتحدثت مخرجة المسلسل حول عملية بناء الشخصيات وكتابة السناريو والحوار، كما تحدث الفنان أشرف عبدالباقي عن الكيفية التي تمكن بها من جعل دوره في تجسيد شخصية "تامبي" صادقة ومحببة للجمهور لكي يتعاطفوا معه، وقد ظهر من خلال مسلسل "الجولة الأخيرة" ما قام به النجمان الفنان أشرف عبدالباقي والفنان أحمد السقا من الخروج عن قوالب الأدوار المعتادة، في تحد لتوقعات الجمهور، إلى أدوار مختلفة وجديدة.

كواليس المسلسل

ولم يخلُ النقاش من روح الدعابة حين قص النجم أشرف عبدالباقي على الحضور ما جرى وراء كواليس المسلسل عن قيامه بتقديم وجبات طعام شهية ومبتكرة لطاقم العمل أثناء التصوير.

وعبر الحضور عن سعادتهم وتقديرهم للمسلسل والجهد المبذول لخروجه بشكل يليق بالدراما المصرية، مشيدين في نفس الوقت بالآداء الفني لنجوم العمل، خاصة أنه يعد أول مسلسل مصري يعرض حصريًا على منصة Amazon Prime الشهيرة.

اختتمت الفعالية بقيام كل من نائب السفير المصري والملحق الثقافي المصري بتقديم درع الملحقية الثقافية بلندن هدية لكل من النجم أشرف عبدالباقي والمخرجة مريم أحمدي.

جدير بالذكر أن مسلسل "جولة أخيرة" هو مسلسل من إنتاج شركة Cedars Art Production(Sabbah Brothers) سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومن تأليف أحمد ندا، وسيناريو وحوار محمد الشخيبي، وإنتاج صادق الصباح، ومنتج تنفيذي أنور صادق صباح، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، ومن إخراج مريم أحمدي.

والمسلسل من بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، والوجه الجديد ملك فهمي، بالإضافة إلى ضيفة الشرف الفنانة حنان مطاوع.