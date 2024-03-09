السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أردوغان: ندعم جهود أوكرانيا فى عضويتها بالاتحاد الأوروبى

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم يسهمون في رأب الصدع وإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وإنهم جاهزون لتقديم ما نستطيع لإيقاف تلك الأزمة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأوضح الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد ناقشت مع الرئيس الأوكراني نقل المنتجات الغذائية وتوافقنا على تأمين سفن نقل الحبوب".

كما أكد الرئيس التركي دعم بلاده لجهود أوكرانيا في عضويتها بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنهم يعملون على الوصول إلى حجم تبادل تجاري يقدر بنحو 10 مليارات دولار مع أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، قال "زيلينسكي" في تدوينة على منصة"X"، لقد بدأت اجتماعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنا ممتن لتركيا لدعمها الموثوق به لأوكرانيا، وإن بلدينا والمنطقة برمتها والأمن الغذائي العالمي، يتطلبان أمنًا غير مشروطٍ للملاحة في البحر الأسود، ويمكننا تحقيق ذلك، من خلال العمل معا"، كما أفاد بأنهم "مهتمون بتعزيز التعاون الثنائي والإنتاج المشترك مع شركات الدفاع التركية"، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.

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