الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جسر بين الثقافات.. سفارة ألمانيا في القاهرة تستضيف حفلًا لفرقة "Cairo steps"

حفل استقبال
حفل استقبال

أقامت سفارة ألمانيا في القاهرة أمس الخميس حفل استقبال تحت رعاية السفير الألماني في القاهرة السيد\ فرانك هارتمان،  تضمن حفل موسيقي رائع لفريق "CAIRO STEPS" قاموا خلالها بعزف ألحانًا تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية. 

حضر الحفل مجموعة كبيرة من دبلوماسي السفارة الألمانية وسياسيون من البرلمان الألماني، ودبلوماسيون من سفارات أجنبية، ورجال أعمال وإعلاميين، وأكاديميين.

حفل سفارة ألمانيا

جسر بين الثقافات

وجه السفير الألماني في القاهرة السيد\ فرانك هارتمان، كلمة للحاضرين قال فيها: أنه يعتز بحفل اليوم لأن الموسيقى التي ستقدم هي مزيج فريد من الموسيقى الشرقية والغربية، وهي ليست فقط مجرد موسيقى، بل هي جسر بين الثقافات والحضارات، وأضاف أن الفريق الموسيقي الذي سيقدم الحفل "Cairo steps" هو فريق يتضمن عازفين مصريين وألمان.

وأضاف "هارتمان": أن لدينا اليوم ليس فقط حفل موسيقى، بل معرض لوحات للفنان "محمد برتشي"، والذي يقدم في لوحاته مجموعة أفكار تدعم الترابط بين الثقافات المختلفة والحوار بين الأديان.

وتطرق السفير الألماني في حديثه إلى الحرب في غزة، وقال أن هذا الصراع يجب أن ينتهي، وأن حكومته تعمل مع الشركاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت قبل بداية شهر رمضان، لحماية الأرواح، وأضاف إن مثلما تقوم حكومته بدور سياسي، فهي أيضًا تقوم بدور إنساني، لحفظ السلام في غزة والسودان، ورأى أن الصراع لابد أن ينتهي بحل الدولتين، وأن هذا هو الحل الذي سيضمن السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

فريق "Cairo steps"

"Cairo steps" هي فرقة موسيقية، تأسست عام 2002 على يد الموسيقار والمنتج المصري الألماني باسم درويش. حصلت كايرو ستيبس على جائزة الجاز الذهبية الألمانية لعام 2018

تدمج فرقة "Cairo steps" بين الإيقاعات المصرية والشرقية التقليدية مع ارتجالات موسيقى الجاز الحديثة والموسيقى الكلاسيكية والأصوات المعاصرة.

cairo steps

 تتأثر موسيقى "Cairo steps" بالنوتات العرقية الروحية بالإضافة إلى تقاليد الموسيقى الأوروبية، وتتناوب بين الإيقاعات المتناغمة القوية والمعزوفات المنفردة، مما ينتج عنها أسلوب موسيقي فريد ومزيج مثير من الثقافات المختلفة.

قدمت الفرقة العديد من الحفلات الموسيقية في مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وألمانيا مع موسيقيين وفنانين من جميع أنحاء العالم شاركوا في مهرجانات دولية وبرامج تلفزيونية، في عام 2018، حصلت فرقة كايرو ستيبس على "جائزة الجاز الألمانية الذهبية" عن ألبومها "Flying Carpet" مع فرقة Quadro Nuevo.

تسعى فرقة “Cairo steps”إلى تحقيق رؤية عبور الحدود الثقافية والسياسية والدينية وبناء الجسور بين الغرب والمشرق.

حفل موسيقي سفارة ألمانيا السفير الألمانى cairo steps موسيقى

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