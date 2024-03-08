القوات المسلحة تنظم معرضًا فنيًا ومهرجانًا رياضيًا للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضًا فنيًا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وفي ضوء ما تقدمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أوجه رعاية لأبنائها المصابين في مجال التأهيل والتدريب.

يضم المعرض، الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري، عددًا كبيرًا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في مجالات (النحت- الخزف- الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية)، وذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية في ذلك المجال.

عروض موسيقية ومعزوفات وطنية على هامش فعاليات المهرجان

وفي إطار الرعاية التي توليها الجمعية للأعضاء في المجال الرياضي، نظمت الجمعية مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة، تضمنت فعالياته العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية على هامش فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن نادي المحاربين القدماء يضم ستة فرق مقيدة باللجنة البارالمبية المصرية تحصلت على 4 كئوس و149 ميدالية متنوعة في ألعاب كرة السلة والكراسي المتحركة وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال وكرة الريشة الطائرة خلال العام الرياضي الماضي.