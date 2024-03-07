برنامج «الطروحات» يقترب من حسم صفقات استثمارية ضخمة تدر مليارات الدولارات قبل نهاية يونيو

يقترب برنامج الطروحات الحكومية من حسم عدد من الصفقات المهمة فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما أعطت التطورات النقدية والاقتصادية الأخيرة دفعة كبيرة لعجلة الاستثمار، على خلفية إعلان إتمام أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر من خلال تطوير مدينة «رأس الحكمة» باستثمارات تتجاوز ١٥٠ مليار دولار، إضافة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لمضاعفة الحزمة التمويلية من ٣ إلى ٨ مليارات دولار. تتزامن المفاوضات مع المستثمرين مع إعلان البنك المركزى المصرى قرارات استثنائية برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ٦٠٠ نقطة، إلى جانب طرح عدد من البنوك شهادات ادخارية بعائد ٣٠٪، وتحريك سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وفق آليات السوق، وهو ما يتوقع أن يسهم فى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى وخفض التوقعات التضخمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

خطوات سريعة لطرح 35 شركة من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجى

تسارع الحكومة الخطى لإتمام عمليات طرح نحو ٣٥ شركة بحلول منتصف العام الجارى ٢٠٢٤، سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، أو كليهما. وتشمل الطروحات: بنك القاهرة، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والأمل الشريف للبلاستيك، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب»، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية. كما تتضمن الطروحات: شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة حلوان للأسمدة، والبنك العربى الإفريقى الدولى، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمعادى للتنمية والتعمير، ومصر للتأمين، والنصر للتعدين، والنصر للإسكان والتعمير، والمصرية للسبائك الحديدية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وسيناء للمنجنيز، وتنمية الصناعات الكيماوية- سيد.

وتشمل الطروحات: مصر للمستحضرات الطبية، والرباط لأنوار السفن، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وصافى لتعبئة المياه، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والمصرف المتحد، وشركة الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

3 عروض للاستثمار فى 174 محطة وقود تملكها شركة «وطنية»

تحظى صفقة بيع محطات «وطنية» على قدر كبير من الاهتمام من الحكومة والمستثمرين، حيث تولى فريق من المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك ١٧٤ محطة من المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة، من إجمالى أكثر من ٣٠٠ محطة مملوكة لشركة «وطنية»، وقد بدأ الترويج للمقترح بين المستثمرين.

وتلقت الحكومة ١٢ عرضًا من مستثمرين محليين وأجانب، وجرى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح، وإطلاعهم على التقارير النافية للجهالة، ومن ثم التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة التى كان من المزمع حسمها خلال شهر يناير الماضى، قبل أن تتأجل قليلًا انتظارًا لعملية طرح محطات «شل أوت».

وانحصرت المفاوضات حاليًا بين ٣ عروض، منها عرض مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، ومستثمر سعودى، ومن المقرر حسم الصفقة وإعلان التحالف الفائز قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

تقييم العرض النهائى لشراء محطة توليد الطاقة من الرياح بـ«جبل الزيت»

تقدمت مفاوضات الصندوق السيادى مع أصحاب العروض الاستثمارية المطروحة لشراء حصة من محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، ومن المنتظر حسمها بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٤.

وكلف الصندوق السيادى كبار المستشارين الفنيين بإجراء تقييم للمحطة، بما فى ذلك تقييم العرض المالى النهائى الذى قدمه المستثمر، وتشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع وطلب تقديم العروض. وجرى الاتفاق بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على طرح محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة على مرحلتين، حيث أوشك العمر الافتراضى للمرحلة الأولى من ١ إلى ٤ على الانتهاء، وسيجرى طلب مستثمر لإعادة تأهيلها، بينما يخصص الطرح الثانى للمرحلة من ٥ إلى ٨، فلا تزال فى الخدمة وتعمل بكفاءة.