الخميس 07 مارس 2024
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مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وافق على زيادة أعداد الرائدات الاجتماعيات لـ20 ألفًا

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، آمن بقوة أن الاستثمار في البشر يوازي الاستثمار في الحضر، ووافق على الفور على زيادة عدد الرائدات إلى 20 ألف رائدة وألف رائد اجتماعي رجل، حتى يستهدف بعض الموضوعات التي تستدعي وجود رجال، ووصلنا حاليًا إلى 15 ألف رائدة مجتمعية.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي لتدشين البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات، أن الإنتاج هو حلقة مستمرة من توليد الدخل بشكل آمن ونافع للشخص سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الجانب البيئي، وهو ما تحرص عليه الوزارة بكل برامجها ومشروعاتها.

وأكدت أن الوزارة استهدفت تغذية الاقتصاد الكلي، حتى لا تترك قرى غير منتجة وأسرًا متعطلة حتى لو كانت تعمل من المنزل أو في ورشة بسيطة أو في كل ما هو منتج، لذلك دشنت التضامن مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات بالوزارة في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي، حيث يحرص البنك على هذا الدور بقوة.

نيفين الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمار في البشر الرائدات رائدة مجتمعية

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