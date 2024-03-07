الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري"، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني، في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى والبحثي داخل الأكاديمية، بما يمكنها من أداء دورها الرئيسى فى بناء وتطوير الشخصية العسكرية، وكذلك المدنيون من كل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وكذا الوافدون من الدول الشقيقة والصديقة.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى بكل ما تشمله من إمكانيات لتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وفى نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مشيدًا بموضوع البحث وأهميته في مواكبة التطور العلمي والتقني وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة.

كما أثنى على الدور الذى تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقًا لأسس علمية حديثة، بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومى على كل المستويات.

حضر البحث عدد من قادة وضباط القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ودارسى الأكاديمية.