الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الحاصلات الزراعية" تنظم ندوة مع محطات تعبئة التمور بالواحات البحرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

نظم المجلس لتصدير للحاصلات الزراعية اجتماعا مع محطات تعبئة التمور بالواحات البحرية لتشجيع مصدرين ومحطات تعبئة التمور على الانضمام للقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع وعي العاملين بمحطات التعبئة، وذلك من خلال استعراض المفاهيم الرئيسية لسلامة الغذاء في أثناء عمليات التداول والتعبئة داخل محطات التعبئة. 

أوضح المجلس، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب). 

شارك باللقاء هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس محمد نبيل، مدير إدارة التدريب والدعم الفني بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة سمر شعراوي، مدير إدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة كاترين صبحي، إدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، المهندس محمد المحمدي، مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب). 

على هامش اللقاء، جرى تنفيذ زيارة ميدانية لإحدى محطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية للوقوف على الموقف الحالي داخل محطات التعبئة وإرشاد العاملين لأهم الاشتراطات الواجب توافرها في أثناء عمليات الفرز والتعبئة للتمور المصرية.

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