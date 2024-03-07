نجح فريق الإسعاف بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، في إنقاذ حياة عجوز جزائرية من الموت عقب تعرضها لغيبوبة، داخل منزل بمدينة أبوقرقاص.

إنقاذ حياة عجوز من الموت عقب تعرضها لغيبوبة في المنيا

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة سيدة جزائرية بغيبوبة، داخل منزل بمدينة بأبو قرقاص.

انتقلت سيارة الإسعاف، وتبين إصابة «ر. أ.»، 80 سنة، جزائرية الجنسية، بغيبوبة تامة، وتم إجراء الإسعافات العاجلة من خلال فريق الإسعاف، ونقلها لمستشفى أبوقرقاص المركزي لاستكمال العلاج.

وأكد الفريق الطبي بمستشفى أبوقرقاص استقرار حالتها الصحية، عقب إجراء الإسعافات العاجلة، مؤكدين أن الإصابة بسبب ارتفاع ضغط السكر.

تحرر محضر إدارة بالواقعة بمركز شرطة أبوقرقاص.